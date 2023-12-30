Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

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Переговоров между Россией и Украиной не будет. Об этом сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, опубликованном на ее канале в YouTube.

Вместо переговоров, как он утверждает, Российской Федерации будут выдвинуты жесткие ультимативные требования.

"Требования к РФ будут на наивысшем уровне, и Россия их примет", – отметил Подоляк.

Ранее СМИ сообщили, что властям Украине не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.



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