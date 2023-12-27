США и Евросоюз меняют стратегию по Украине в сторону потенциальных уступок РФ – СМИ

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Европейские страны и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров. Об этом пишет Politico, ссылаясь на представителя Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.

Подчеркивается, что возможная смена курса может означать для России территориальные уступки от Киева. Ранее, пишет издание, западные страны придерживались политики по "тотальной украинской победы над РФ".

После неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) государства Запада уже говорят про строительство обороны, о системах ПВО, а также о восстановлении промышленного комплекса страны, чтобы тот меньше зависел от иностранной помощи.

"Эти дискуссии начинаются, но администрация не может публично пойти на попятную из-за политического риска", – цитирует издание представителя конгресса США, который подчеркнул, что президент страны Джо Байден не сможет признать неудачу дипломатического курса по Украине.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО.

Он уточнил, что непубличные негативные сигналы идут от США и Германии. По его мнению, шансы Украины получить членство в НАТО в ближайшее время очень малы, и ожидать кардинальных изменений в позиции США и союзников не стоит.

Затем лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предложить план "Б" по спасению государства и вывода страны из того положения, в котором она оказалась из-за уменьшения военной помощи от западных стран.

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