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Наступивший год окажется последним для украинского президента Владимира Зеленского на посту. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"С Новым годом. Две тысячи двадцать четвертый станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", – написал он.

Также бывший разведчик спросил у Зеленского, писал ли он поздравительную новогоднюю речь сам, или это сделали кураторы из ЦРУ.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. По словам дипломата, все очевиднее в мире становится неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса на Украине, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

До этого начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.

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