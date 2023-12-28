Лавров заявил о секретной встрече стран Запада по "формуле мира" Зеленского

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Десять дней назад в полной секретности страны Запада и глобального Юга провели очередную встречу по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, "семерка" плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было", – приводит его слова РИА Новости.

При этом, уточнил Лавров, страны – союзницы России не обещали участникам встречи держать в тайне обсуждение по вопросу, который ее касается.

Следующие встречи, по словам главы МИД РФ, состоятся в январе и феврале. Там участники намерены утвердить формулу, предложенную украинским лидером.

Говоря о "формуле мира" Зеленского, Лавров ранее назвал ее "плодом больного воображения". Он также заявил, что страны Запада призывают не отклоняться от формулы, что является "разводкой".

