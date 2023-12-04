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Руководство Евросоюза (ЕС) на саммите 7 декабря призовет Китай взаимодействовать с Украиной по "формуле мира" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

"Мы будем призывать взаимодействовать с Украиной, президентом Зеленским по "формуле мира", – заявил дипломат.

Он добавил, что лидеры Евросоюза также попросят КНР участвовать в заседаниях по урегулированию конфликта на Украине на основе "формулы мира".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского является "абсолютно нереализуемой", об этом знают все.

Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью", которая основывается на том, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.

До этого лидер парии ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что план про урегулированию украинского конфликта, предложенный Зеленским, который западные страны рассматривают как единственно возможный, является "формулой войны".

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