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Военные планы Украины потерпели фиаско, а киевский режим и его западных покровителей в ближайшее время ожидают самые плохие новости. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", – приводит его слова ТАСС.

Небензя подчеркнул, что ставка на решение украинского кризиса на поле боя оказалась ошибочной и провальной и военная победа над Россией является абсолютно недостижимой целью.

Постпред РФ также добавил, что задача Москвы также состоит в том, чтобы не дать режиму в Киеве уничтожить свой народ. Он отметил, что спецоперация России направлена не против простых украинцев, а против преступного киевского режима.

Ранее в СМИ заявили, что властям Украине не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения