МИД Франции вызовет посла РФ после гибели французов на Украине – СМИ

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Французское министерство иностранных дел вызовет российского посла в Париже Алексея Мешкова после информации о гибели двух граждан Франции на Украине. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно его данным, ведомство вызовет российского представителя, "чтобы еще раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине".

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне написал в соцсети X о смерти двух французских граждан на Украине. Он назвал их "гуманитарными работниками". После этого президент страны Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников.

17 января Минобороны РФ заявило, что армия РФ поразила в Харькове здание с французскими наемниками. Согласно данным оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков были госпитализированы.

Через несколько дней депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.

На этом фоне МИД РФ вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви. Ему заявили, что смерть граждан Франции в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

20 января в СМИ появилось интервью Сежурне, в котором он обвинил Москву в том, что та оказывает давление на Европу, вызывая французского посла. Глава ведомства сослался на появившийся в Сети список граждан Франции, которых на самом деле якобы не существует в реальности.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в наличии профессионализма у Сежурне. По ее словам, глава внешнеполитического ведомства не стал бы прикрываться манипуляциями со стороны РФ и отрицать действительность.