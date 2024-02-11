Макрон отложил визит в Киев по соображениям безопасности – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание Challenges.

Сообщается, что первый двухсторонний визит Макрона на Украину, запланированный на 13-14 февраля, переносится. Отмечается, что представители союза французских предпринимателей также отменили запланированную поездку в Киев. Причиной переноса визита стало беспокойство о безопасности французского президента.

Издание сообщает, что, узнав о переносе поездки, некоторые украинские дипломаты в Париже "упали со стульев". Организаторы поездки признались, что находятся в состоянии полной неопределенности.

Ранее лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что французский президент Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с РФ. Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление Макрона о том, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.