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Франция не будет делать никаких заявлений о гибели своих граждан на Украине, поскольку наемническая деятельность в стране запрещена. Об этом заявил политико-стратегический аналитик Ксавье Моро в беседе с RT.

По его мнению, НАТО вынуждено отправлять на Украину наемников, чтобы фронт не обвалился под натиском российских военнослужащих. Он также отметил, что часть украинского населения, представленная русскими людьми из Одессы, Николаева и Харькова, не хочет воевать против РФ.

"Значит, нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надежные люди. И именно для этого, в частности, и используются наемники", – рассказал Моро.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия высокоточным ударом уничтожила пункт дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, были ликвидированы более 60 человек, свыше 20 попали в медучреждения. Основную массу боевиков составляли французы, добавило Минобороны.

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