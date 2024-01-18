Глава Минобороны Франции признал отсутствие успехов украинского контрнаступления

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Руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых результатов. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Parisien.

Французский министр также добавил, что, по его мнению, украинский конфликт начинает "замораживаться". Вместе с тем политическая система и моральный дух в Киеве не иссякают, заверил Лекорню.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки оружия Украине и сообщил о намерении согласовать их во время своего визита в Киев в феврале этого года. По его словам, Париж собирается отправить на Украину 40 ракет SCALP и "сотни бомб".

Макрон также призвал не дать России победить на Украине. Как заявил политик, победа российского государства подвергнет Европу риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться.

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