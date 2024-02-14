СМИ опровергли выход в эфир информации о подготовке покушения на Макрона

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Телеканал France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита в Киев на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Там назвали отрывок с подобной информацией фейком и заявили, что его никогда не показывали в эфире.

"Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ", – говорится в сообщении.

Телеканал указал, что планирует продемонстрировать это видео в качестве примера манипуляции информацией.

14 февраля в соцсетях появилось видео якобы эфира телеканала France 24. Ведущий сообщил о подготовке покушения на главу Франции в Киеве. На видео он отметил, что власти Украины хотят привлечь внимание к конфликту и добиться новых поставок вооружения. Также утверждалось, что Киев намеревался возложить ответственность за покушение на Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности. Подчеркивалось, что представители союза французских предпринимателей также отменили запланированную поездку в Киев. Причиной переноса визита стало беспокойство о безопасности французского президента.

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