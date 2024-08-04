Рябков заявил, что часы Судного дня показывают "без двух минут"

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Часы Судного дня, которые символизируют напряженность ситуации в мире, показывают "без двух минут", однако не стоит считать, что их ход необратим. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не хотелось бы говорить в терминах – "мы в свободном падении", "мы летим в пропасть", "мы находимся на краю скатывания в неуправляемый хаос" и так далее, хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову. Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут", – отметил он в эфире программы "Вести недели".

Также дипломат призвал подходить к происходящему в мире с ответственностью.

В январе стрелки часов Судного дня остались на прежнем месте, показывая 90 секунд до "ядерной полуночи". В этом году ученые приняли решение не переводить часы, несмотря на противоположное решение прошлого года. Однако кризис на Украине все еще представляет угрозу ядерной эскалации, а обострение конфликта между Израилем и Палестиной "дает представление об ужасах современной войны", заявили эксперты.

В начале 2023 года ученые перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "точке ядерного апокалипсиса". Такое решение было принято на фоне украинского конфликта. Время на символических часах стало ближе всего к "полуночи" с 1947 года.

В 2022 году стрелки часов не стали переводить, однако с 2020 года они показывали 23:58:20, то есть 100 секунд до "ядерной полуночи".

Циферблат, отмеряющий время до предполагаемой глобальной катастрофы, – это проект американского журнала, созданный в 1947 году. С тех пор положение стрелок периодически менялось.

