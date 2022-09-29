Эксперт рассказал, могут ли стрелки часов Судного дня подвинуться к концу света

В 2022 году стрелки метафорических часов Судного дня не стали переводить, оставив на отметке сто секунд до ядерной полуночи. Циферблат, отмеряющий время до предполагаемой глобальной катастрофы, – это проект американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", созданный в 1947 году. С тех пор положение стрелок периодически менялось. Разбираемся, могут ли они подвинуться к концу света в ближайшем будущем.



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Фото: youtube/Bulletin of the Atomic Scientists

Метафорические часы Судного дня, которые отмеряют время до возможной ядерной катастрофы, впервые появились на обложке американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" в 1947 году. Примечательно, что издание основали специалисты Манхэттенского проекта, работавшие над первой в мире атомной бомбой. Сначала символическое время до конца света определял редактор "Бюллетеня" Евгений Рабинович, однако после его смерти в 1973 году эти полномочия перешли к Совету по науке и безопасности при журнале.

С тех пор участники проекта дважды в год встречаются, чтобы обсудить международную обстановку. Если напряженность растет, то Совет решает перевести стрелки часов вперед к полуночи, которая символизирует момент катастрофы. Если ничего не поменялось, то время оставляют прежним. Когда геополитическая ситуация улучшается, стрелки переводят назад. Решение по этому вопросу принимается ежегодно в январе.

С момента запуска проекта время в ту или иную сторону менялось 24 раза. В 2018 году стрелки остановились на отметке 23:58. В такой близости от полуночи они не были с 1953 года, ознаменованного первым испытанием водородной бомбы. В 2018 году причиной перевода часов, в частности, стала ситуация в Северной Корее. Речь идет о ракетных и ядерных испытаниях, проводившихся в стране.

В 2020 году часы перевели еще на 20 секунд вперед из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, а также роста напряженности в отношениях американцев с Ираном. В таком положении они остались и в 2021 году. В 2022 году также не произошло никаких изменений.





Рейчел Бронсон глава издания "Бюллетень ученых-атомщиков" Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке сто секунд до полуночи.

Представители издания отметили, что, несмотря на усилия российской и американской сторон продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), положение дел не настолько улучшилось, чтобы переводить время назад. Не оказало решающего значения и совместное заявление России, Китая, Великобритании, Франции и США о недопущении ядерной войны.



Элемент пропаганды?

Часы, отсчитывающие время до ядерной катастрофы, – это медийная история, инструмент запугивания общества, не имеющий ничего общего с реальным положением дел. Об этом Москве 24 рассказал политический обозреватель Александр Асафов.

"Важный момент: часы Судного дня разработали создатели атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Причем в первый год существования часов они выставили их на 23:53, то есть семь минут до конца света. И это после ядерной катастрофы", – подчеркнул эксперт.





Александр Асафов политический обозреватель Эта история изначально создана для того, чтобы из ядерного палача Хиросимы и Нагасаки превратиться в свидетеля ядерного напряжения. Это все равно что загрязнять окружающую среду и при этом вести экологический вестник, в котором сожалеть о загрязнении и указывать всем остальным, как они влияют на это.

По словам Асафова, разговоры об угрозе ядерного оружия ведутся не в России, а вокруг России.

"Мы и забыли уже, что всю историю стал раскачивать господин Зеленский, требуя предоставления ядерного оружия и отмены Будапештского меморандума", – отметил политолог.

Инфоповод про передвижение стрелок к ядерной полуночи США используют как инструмент медийного давления, продолжил эксперт.





Александр Асафов политический обозреватель Это старая история, которая срабатывала еще в Карибский кризис. Американцы хотят убедить весь мир, что Россия угрожает ему ядерным оружием. Хотя все ответы даны. Песков не раз обращался к российской доктрине по безопасности. Но это никого не волнует. Есть задача обвинить и демонизировать Россию. Вот они ей и занимаются.

Асафов считает, что сейчас нет серьезных предпосылок к применению ядерного оружия, а значит, и передвижение стрелок часов Судного дня не стоит обсуждать.

"Вся эта тема – попытка повлиять на наше общество, американское. Но близки ли мы к ядерному конфликту? Я думаю, что нет. Мне кажется, западные политики стали больше слушать нашего президента, который говорил, что их действия могут привести к непоправимым последствиям. Я надеюсь, что выводы сделаны", – заключил политолог.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США нагнетают обстановку и запугивают международное сообщество мнимыми ядерными угрозами, якобы исходящими от российской стороны. Дипломат подчеркнул, что происходит искажение смысла заявлений, звучащих от РФ.