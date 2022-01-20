Ученые не стали переводить стрелки часов Судного дня

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Ученые приняли решение не переводить стрелки символических часов Судного дня. Об этом заявила президент американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

Часы по-прежнему показывают 100 секунд до ядерной полуночи.

В прошлом году стрелки часов также не переводили. Оставшееся время является символом напряженности международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.

В 2020 году стрелки часов перевели вперед на 20 секунд. После перевода стрелок часы начали показывать 23:58:20.

