Ученые не стали переводить стрелки часов Судного дня

Фото: AP Photo/Cliff Owen
Ученые приняли решение не переводить стрелки символических часов Судного дня. Об этом заявила президент американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.
Часы по-прежнему показывают 100 секунд до ядерной полуночи.
В прошлом году стрелки часов также не переводили. Оставшееся время является символом напряженности международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.
В 2020 году стрелки часов перевели вперед на 20 секунд. После перевода стрелок часы начали показывать 23:58:20.