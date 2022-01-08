В Госдепе прокомментировали призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО

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Российские призыва убрать ядерное оружие с территорий стран – союзниц НАТО являются проблематичными. Об этом заявила высокопоставленный представитель американского Госдепа, передает ТАСС.

Она добавила, что Соединенные Штаты подтверждают, что пока существует ядерное оружие, Североатлантический Альянс останется ядерным.

3 января лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. Политики подчеркнули, что готовы поддерживать приверженность обязательствам, которые налагаются по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В совместном заявлении лидеров "ядерной пятерки" также обозначается, что страны готовы вести конструктивный диалог на принципах взаимного уважения и признания интересов друг друга в вопросах безопасности.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что в рамках предстоящих переговоров по гарантиям безопасности НАТО может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией.

По информации издания, Североатлантический Альянс пойдет на такой шаг только в случае снижения напряженности на границе Украины и России. В частности, при отводе войск РФ.