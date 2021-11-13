Обозреватель рассказал о ядерной катастрофе в случае войны России и Украины

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Худший сценарий развития войны России и Украины приведет к катастрофическому обмену ядерными ударами. Такое мнение высказал обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
Он отметил, что если США и НАТО опираются на реализм и логику, то они не будут готовятся к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины. При этом обозреватель подчеркнул, что основанные на эмоциях и гордыне решения значительно увеличат вероятность большой войны.
"Прежде, чем обмен резкими заявлениями перерастет в реальную стрельбу на поле боя, США, Евросоюз и Россия должны попытаться снизить напряженность и охладить риторику", – отметил Дэвис.
Автор подчеркнул, что США в вопросе поддержки Киева стоит исходить из защиты интересов своей страны.
"Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии", – подчеркнул Дэвис.
Он отметил, что США стоит избегать ненужной войны с РФ и сохранять мир в Европе.
Ранее обозреватель газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший заявил, что Россия обладает опасным для любой американской власти компроматом. По словам журналиста, директор ФБР Джеймс Коми во время предвыборной кампании Дональда Трампа и Хилари Клинтон действовал на основе полученных российскими разведданными. Дженкинс-младший подчеркнул, что информация сильно дискредитировала Демократическую партию.
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