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Россия обладает опасным для любой американской власти компроматом, заявил обозреватель газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.

По словам журналиста, директор ФБР Джеймс Коми во время предвыборной кампании Дональда Трампа и Хилари Клинтон действовал на основе полученных российскими разведданными. Дженкинс-младший подчеркнул, что информация сильно дискредитировала Демократическую партию.

"Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа", – написал обозреватель WSJ.

При этом автор рассказал, что во время президентства Трампа отношения РФ и США не стали лучше. Именно это было главным доказательством причастности Кремля к результатам американских выборов. Он также напомнил, что практически все президенты США пытались наладить отношения с Россией.

Дженкинс-младший уверен, что у Москвы есть данные, которые могут перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США.

"Вся эта неразбериха дает администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках. <…> Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу", – уверен обозреватель.

Журналист подчеркнул, что раскрытия этой информации больше всего боялся Коми. Однако, отметил Дженкинс-младший, эти данные все еще могут взорвать и ФБР, и администрацию демократов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что официальный лоббизм в США представляет собой легализованную форму коррупции. Также Путин напомнил, что непрямые президентские выборы в США допускают избрание на должность главы государства кандидата, за которого проголосовало меньшее количество граждан.

