Стрелки часов Судного дня оставили на ста секундах до ядерной полуночи

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Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте. Как рассказала глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" во время онлайн-церемонии, как и год назад, они показывают 100 секунд до ядерной полуночи.

Уточняется, что оставшееся время является символом напряженности международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.

"Пандемия сегодня – это исторический тревожный сигнал. Она – свидетельство того, что правительства не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы", – сказала Бронсон.

В прошлом году стрелки часов Судного дня перевели вперед, в этот раз – на 20 секунд.