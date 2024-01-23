Ученые оставили стрелки часов Судного дня на 90 секундах до полуночи

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Стрелки часов Судного дня остались на прежнем месте, показывая 90 секунд до "ядерной полуночи", пишет ТАСС со ссылкой на президента журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

В этом году ученые приняли решение не переводить часы, несмотря на противоположное решение прошлого года. Однако кризис на Украине все еще представляет угрозу ядерной эскалации, а обострение конфликта между Израилем и Палестиной "дает представление об ужасах современной войны", уверены эксперты.

Поэтому такое решение не говорит о повышении стабильности в мире, а, наоборот, предупреждает правительства и страны мира, подчеркнули в журнале.

В начале 2023 года ученые перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "точке ядерного апокалипсиса". Такое решение было принято на фоне украинского конфликта. Время на символических часах стало ближе всего к "полуночи" с 1947 года.

В 2022 году стрелки часов не стали переводить, однако с 2020 года они показывали 23:58:20, то есть 100 секунд до "ядерной полуночи".

Циферблат, отмеряющий время до предполагаемой глобальной катастрофы, – это проект американского журнала, созданный в 1947 году. С тех пор положение стрелок периодически менялось.

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