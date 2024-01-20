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Польские власти отрицают факты и продвигают ядерную войну с Россией, заявляя абсурдные тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над РФ". Таким мнением поделился польский политик Олаф Сволкень в своей статье для издания Myśl Polska.

Он отметил, что Варшава предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. Кроме того, поддерживая Киев, Польша теряет возможность принимать участие в разумной дипломатии и тратит огромные средства на бессмысленное вооружение, в том числе для украинских войск, считает Сволкень.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости передать Киеву ракеты большой дальности. По его словам, они нужны для ударов по площадкам, командным центрам и объектам РФ.

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Польша в текущем веке стала "истеричным, грубым, чванливым и амбициозным" врагом России.