Минобороны Литвы высказалось о войне с Россией

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Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так военное ведомство отреагировало на статью Bild о "секретном плане Москвы" по нападению на НАТО. Как подчеркнули в министерстве, пока не завершится спецоперация на Украине, вряд ли Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях.

"Россия сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта на Украине. Приоритет России на данный момент – не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", – говорится в сообщении.

На днях немецкое издание Bild написало со ссылкой на некий секретный документ бундесвера, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года.

Ранее немецкий таблоид, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.

Уточнялось, что эскалация якобы начнется в феврале 2024 года с началом наступления российской армии на украинские позиции, что закончится отступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне того же года.

Затем, по данным издания, главком НАТО прикажет перебросить 300 тысяч военных на восточный фланг Альянса, в том числе 30 тысяч немецких солдат. Кульминацией возможного конфликта может стать столкновение войск РФ и НАТО в районе Сувалкского коридора.

Последний расположен между Белоруссией и Калининградской областью и проходит в районе границы Польши и Литвы. В НАТО этот участок границ Альянса рассматривают как наиболее уязвимое место, так как вероятное взятие этой территории под контроль отрезало бы Эстонию, Латвию и Литву от других членов Североатлантического альянса.

Информацию о секретном плане и якобы конфликте 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой. До этого Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой.

По словам российского президента, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран, решили пугать государства "злобной Россией", которая им угрожает.

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