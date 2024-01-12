Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ – Медведев

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Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приезд премьера Великобритании Риши Сунака в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

Он задался вопросом, как бы западная общественность отнеслась к тому, что делегация Британии попала под обстрел кассетными боеприпасами в центре Киева, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

"Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак подпишет с украинским лидером Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности во время своего визита в Киев 12 января. В заявлении отмечается, что страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, Великобритания стала первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

По информации британского правительства, документ на официальном уровне закрепит меры поддержки, которые оказывал и продолжит оказывать Лондон Киеву. В частности, решения в сфере кибербезопасности, обмен разведданными, военную и медицинскую подготовку, сотрудничество стран в оборонно-промышленной сфере. Соглашение предполагает, что Британия будет оказывать "быструю и стабильную" поддержку для защиты Украины.