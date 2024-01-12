Лондон анонсировал историческое соглашение во время визита Сунака в Киев

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подпишет с украинским лидером Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности во время своего визита в Киев 12 января. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В заявлении отмечается, что страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, Великобритания стала первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

"Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством", – говорится в тексте.

По информации правительства Британии, документ на официальном уровне закрепит меры поддержки, которые оказывал и продолжит оказывать Лондон Киеву. В частности, решения в сфере кибербезопасности, обмен разведданными, военную и медицинскую подготовку, сотрудничество стран в оборонно-промышленной сфере. Соглашение предполагает, что Британия будет оказывать "быструю и стабильную" поддержку для защиты Украины.

Также Сунак подтвердил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере 2,5 милларда фунтов в 2024–2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем за предыдущие пару лет, подчеркнули в кабмине.

Как минимум 200 миллионов фунтов потратят на закупку и производство тысяч беспилотников, в том числе разведывательных, ударных и морских беспилотников большой дальности. Это станет крупнейшей поставкой дронов Киеву, заметили в Лондоне. Большая часть БПЛА будет производиться в Великобритании. Сунак сказал, что Британия – уже один из ближайших партнеров Украины, поэтому признает, что ее безопасность является безопасностью Соединенного Королевства.

Также ожидается, что британский премьер-министр встретится в Киеве с сотрудниками экстренных служб Украины и объявит о выделении еще 18 миллионов фунтов гуманитарной помощи в дополнение к уже предоставленным почти 340 миллионам фунтов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, что Великобритания может предоставить Украине политические гарантии и обязуется оказывать помощь в этом направлении, однако это не подразумевает вмешательство Лондона в конфликт.

До этого глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет противовоздушной обороны. Как отметил Шэппс, страна продолжает поддерживать Украину и стремится восполнить арсенал систем противовоздушной обороны, которые королевство посылало Киеву ранее.