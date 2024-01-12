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Великобритания может предоставить Украине политические гарантии и обязуется оказывать помощь в этом направлении, однако это не подразумевает вмешательство Лондона в конфликт. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, сообщает "Лента.ру".

Он предполагает, что это декларативный документ, которым Соединенное Королевство пытается поддержать проведение конфронтации. По мнению политика, Лондон активно участвовал в развязывании украинского конфликта и теперь принимает шаги для его продолжения.

"Они (власти Великобритании. – Прим. ред.) всячески поддерживают Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) с тем, чтобы мирных переговоров, правильных решений не было", – заключил Чепа.

Ранее глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет противовоздушной обороны. Как отметил Шэппс, страна продолжает поддерживать Украину и стремится восполнить арсенал систем противовоздушной обороны, которые королевство посылало Киеву ранее. По словам главы Минобороны, английская техника способна сбивать российские беспилотники и ракеты "с невероятной точностью".

Великобритания может отправить на Украину своих военных