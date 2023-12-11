Великобритания поставит на Украину два минных тральщика – Минобороны страны

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Великобритания отправит на Украину два минных тральщика типа Sandown, чтобы повысить безопасность в Черном море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны Соединенного Королевства.

Киев закупит данные корабли с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. Помимо передачи тральщиков, Лондон совместно с Норвегией также создадут новую морскую коалицию, в которую войдут страны, желающие оказывать военно-морскую помощь Украине.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна выступает за продолжение поддержки Киева. По его словам, важно продолжать спонсировать Украину всеми доступными способами.

Кэмерон также утверждает, что конфликт на Украине угрожает не только европейской безопасности, но и безопасности США, в связи с чем Западу следует сосредоточиться именно на этих боевых действиях.

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