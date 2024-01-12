Сотрудник режимного предприятия задержан ФСБ РФ за сотрудничество со спецслужбой Польши

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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши, сообщает ТАСС.

По версии следствия, россиянин инициативно установил связь с представителем спецслужб Польши, чтобы передавать им сведения о деятельности предприятия. В обмен он хотел, чтобы ему оказали содействие в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий российские спецслужбы задокументировали противоправные действия мужчины. Они были направлены на сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе служебной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Ранее спецслужбы в аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. 36-летний россиянин вступил в контакт с украинским координатором при помощи мессенджера.

Он успел купить военную форму, средства связи и билеты для пересечения российско-украинской границы. Злоумышленник арестован, против него возбуждено уголовное дело.

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