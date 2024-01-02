Полицейские изъяли у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов

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Сотрудники полиции изъяли у жителя Великого Новгорода гирлянду с бегущей строкой, в которой демонстрировался лозунг украинских националистов – "Слава Украине!". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Гирлянда находилась на балконе одного из жилых домов в Великом Новгороде. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о публичной дискредитации ВС РФ.

Как сообщил сам новгородец, он купил гирлянду на AliExpress. При этом бегущая строка на ней должна была выдавать надпись "С Новым годом". Мужчина заверил, что не знал о существовании в строке украинского лозунга.

Материалы дела будут переданы в местный суд для дальнейшего разбирательства, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Брянске девушку-блогера, которая демонстративно сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь под крики толпы.

До этого в Адыгее вынесли приговор 18-летнему местному жителю, которого обвиняли в госизмене. Молодого человека признали виновным и назначили 4 года колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.