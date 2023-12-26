ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны

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Сотрудники ФСБ задержали уроженца Московской области, которого подозревают в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России, сообщает ТАСС.

В отношении мужчины 1999 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

По мнению правоохранителей, подозреваемый является сторонником одной из украинских националистических организаций, которой передавал сведения о дислокации объектов министерства обороны РФ и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.

Также спецслужбы установили, что с января по декабрь 2023 года подозреваемый перечислил деньги вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Украинский агент признался в содеянном.

Также сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму. Было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов.



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