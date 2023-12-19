19 декабря, 10:13Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Ижевске
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в подготовке теракта в Ижевске против руководителя предприятия, специализирующегося на выпуске оборонного оборудования. Об этом ТАСС рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 16 января 2024 года.
Ранее ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии и задержала подозреваемого, который действовал по заданию украинской террористической организации. Им оказался россиянин 1990 года рождения.
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