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19 декабря, 10:13

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Ижевске

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в подготовке теракта в Ижевске против руководителя предприятия, специализирующегося на выпуске оборонного оборудования. Об этом ТАСС рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 16 января 2024 года.

Ранее ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии и задержала подозреваемого, который действовал по заданию украинской террористической организации. Им оказался россиянин 1990 года рождения.

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