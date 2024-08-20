Байден заявил, что США переживают переломный момент в истории

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Соединенные Штаты переживают переломный момент в истории, и предстоящие выборы президента США определят будущее страны на десятилетия вперед. С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден на общенациональном съезде демократов в Чикаго.

"Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

По мнению Байдена, под угрозой находится сама американская демократия. Вместе с тем он выразил уверенность, что лучшие дни в истории США все еще впереди.

Как отмечает агентство, Байден вышел к участникам съезда партии почти на полчаса позже запланированного времени конца мероприятия. Перед тем, как подойти к трибуне, он вытер слезы, обняв представлявшую его дочь.

Съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. Ожидается, что в рамках него вице-президент Камала Харрис даст официальное согласие баллотироваться на пост президента США на предстоящих выборах.

Около площадки мероприятия произошла массовая протестная акция. Некоторым демонстрантам даже удалось перелезть через первую линию ограждений площадки съезда, где они столкнулись с правоохранителями. Позже полицейские все же оттеснили прорвавшихся участников акции, а также задержали несколько наиболее агрессивно настроенных протестующих.