Лавров заявил о готовности РФ к равноправному диалогу с США

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Россия готова к равноправному диалогу с США, если Вашингтон продемонстрирует серьезные намерения "договариваться по-честному", заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша позиция, как ее сформулировал президент России Владимир Путин, хорошо известна: мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности", – подчеркнул российский министр.

Также Лавров отметил, что нынешняя антироссийская направленность американской внешней политики основывается на внутриполитическом консенсусе. Однако, по словам политика, серьезно относиться к заявлением обоих кандидатов на пост президента США в пылу их предвыборной гонки не приходится.

Ранее глава МИД РФ заявил, что кандидаты на пост президента США отчаянно пытаются найти тезисы, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании. Таким образом Лавров высказался по поводу недавнего заявления кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа. Политик рассказал, что якобы угрожал Путину нанести удар по Москве в случае начала спецоперации. По мнению Лаврова, слова были произнесены в контексте избирательной кампании Трампа.