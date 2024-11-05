Песков назвал итоги выборов в США непринципиальными для России

Фото: kremlin.ru

Для России не принципиален итог выборов президента в США, которые начались 5 ноября. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Никакой принципиальности (в итогах нет. – Прим. ред.)", – отметил он.

В ряде американских штатов уже открылись первые участки для голосования. Свой выбор могут сделать избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам опроса, проводившегося с 31 октября по 2 ноября, Трамп уступает Харрис 4% голосов. Из 1 297 респондентов республиканца поддержали 47% опрошенных, а представителя демократов – 51%.

Вместе с тем Трамп не стал исключать, что может не одержать победу на выборах. Однако, по его мнению, он обладает существенным преимуществом перед своей конкуренткой.

