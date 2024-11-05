Трамп ответил экс-спикеру Пелоси на заявление, что он не доживет до конца второго срока

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Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп ответил на заявление экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что он не доживет до конца второго срока, назвав ее злой, больной и сумасшедшей, передает Fox News.

Трамп заявил, что хотел назвать Пелоси нецензурным словом, однако не стал этого делать.

4 ноября экс-спикер выступила перед избирателями, которые собираются поддержать Трампа на выборах. Там она заявила, что Трамп не сможет исполнять обязанности президента в течение четырех лет из-за "ухудшения мозговой деятельности".

Пелоси также выразила опасение, что, если на место Трампа придет кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, это будет иметь катастрофические последствия для страны.

В ряде американских штатов голосование уже началось. Свой выбор могут сделать избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Трампом.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.