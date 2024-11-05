Карликовый бегемот из зоопарка Таиланда предсказал победу Трампа на выборах в США

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Карликовый бегемот Му-Денг из зоопарка в Таиланде предсказал, что на президентских выборах в США, которые проходят сегодня, победит республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Khaosod в соцсети X.

Сотрудники зоосада предложили Му-Денг два арбуза с вырезанными именами кандидатов в президенты. Бегемот выбрал Трампа.

"Предвыборная кампания в США завершена <...>. Знаменитый детеныш карликового бегемота выбрал арбуз с именем Трампа", – говорится в сообщении.

В ряде американских штатов голосование уже началось. Свой выбор могут сделать избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

