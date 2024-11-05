AP: участок во Флориде, на котором проголосует Трамп, окружен силовиками

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Полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняют избирательный участок курортного города Палм-Бич во Флориде, на котором планирует проголосовать кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает Associated Press.

По данным агентства, на дорожке, по которой избиратели шли к участку № 5 604, заметили не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы.

Избирательные участки во Флориде открылись в 07:00 (15:00 по Москве).

Выборы президента США начались 5 ноября. Кандидатом от демократов утвердили вице-президента Штатов Камалу Харрис, а от республиканцев – экс-президента страны Дональда Трампа.

Для России итог президентских выборов в США не принципиален, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала американскому народу преодолеть кризис демократии и общественный раскол.

Между тем американские аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов США, объясняя это высокой степенью неопределенности.