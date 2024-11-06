Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут хорошо

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что дела у Республиканской партии на проходящих в стране президентских выборах идут хорошо. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо. Мы выигрывает по-крупному", – заявил Трамп.

Политик добавил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания будет решающим фактором для его успеха на этих выборах. Республиканец призвал своих сторонников активно идти на участки и голосовать.

По предварительным подсчетам голосования, Трампу удалось заручиться поддержкой избирателей в штатах Невада и Пенсильвания, где он набрал по 47%. Местные СМИ также прогнозируют ему победу в штатах Индиана и Кентукки.

Вместе с тем Камала Харрис продолжает лидировать в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Северная Каролина. Кроме того, ей удалось обойти республиканца по голосам избирателей на острове Гуам, который считается "пророческим регионом".