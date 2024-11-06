Опубликованы предварительные итоги выборов США в колеблющихся штатах

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в двух колеблющихся штатах, тогда как его соперница от демократов Камала Харрис побеждает в четырех регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные exit poll агентства Edison Research.

Трампу удалось заручиться поддержкой избирателей в штатах Невада и Пенсильвания, где он набрал по 47%. Харрис лидирует в Висконсине (47%), Джорджии (49%), Мичигане (48%) и Северной Каролине (43%).

Оба кандидата набрали по 46% в штате Аризона, так что пока здесь складывается ничья.

Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на голосовании в штатах Индиана и Кентукки. Вместе с тем Харрис удалось обойти республиканца по голосам избирателей на острове Гуам, который считается "пророческим регионом".

Трамп заявлял, что признает поражение на выборах, если сочтет, что это честный проигрыш. По его словам, процесс выборов слишком сложен, поэтому проводить их нужно с использованием бумажных бюллетеней.