Трамп назвал условие, при котором признает поражение на выборах

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что это честный проигрыш, передает РИА Новости со ссылкой на американские телеканалы.

"Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно", – заявил он, выступая на избирательном участке во Флориде.

По словам Трампа, процесс выборов слишком сложен, поэтому проводить их нужно с использованием бумажных бюллетеней.

Выборы президента в Соединенных Штатах начались 5 ноября 2024 года. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Трампом.

Экс-лидер Штатов уже проголосовал на выборах на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич во Флориде. Кандидата в президенты сопровождала его супруга Мелания. Политик признался, что чувствует себя уверенно и считает, что его ждет большая победа.

В свою очередь, полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняли избирательный участок в Палм-Бич. На дорожке, по которой избиратели шли к участку № 5 604, были замечены не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы.