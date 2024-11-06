AP: Трамп лидирует в голосовании на выборах США в штатах Индиана и Кентукки

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Первые участки на президентских выборах в США закрылись в штатах Индиана и Кентукки. По предварительным подсчетам бюллетеней, в этих регионах лидирует кандидат от республиканцев Дональд Трамп, сообщает агентство Associated Press.

В Индиане Трамп заручился поддержкой 71,5% избирателей, в Кентукки – 63,4%. Между тем его основная соперница от демократов Камала Харрис получила в этих штатах 26,7 и 35,5% голосов соответственно.

Пока в обоих штатах обработали не более 2% бюллетеней, отмечает агентство.

В США проходят выборы президента. Кандидатом от демократов утвердили вице-президента Камалу Харрис, а от республиканцев – экс-президента страны Дональда Трампа.

Местные аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов, объясняя это высокой степенью неопределенности. Результаты опросов избирателей в колеблющихся штатах показывают, что победа обоих кандидатов примерно одинаково вероятна.

Вместе с тем, по данным СМИ, Харрис удалось победить на голосовании на острове Гуам, который считается "пророческим регионом", поскольку местные результаты всегда предсказывали окончательного победителя президентских выборов в США.