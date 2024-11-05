RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может одержать победу в большинстве колеблющихся штатов, пишет портал RealClearPolitics.

Издание отмечает, что сейчас Трамп опережает Камалу Харрис по уровню поддержки на 2,8 процентного пункта в Аризоне, на 1,3 процентного пункта – в Джорджии, на 1,2 процентного пункта – в Северной Каролине, на 0,6 процентного пункта – в Неваде и на 0,4 – в Пенсильвании.

Харрис при этом имеет преимущество только в двух штатах: в Мичигане – на 0,5 процентного пункта и в Висконсине – на 0,4 процентного пункта.

Если такой прогноз оправдается, экс-президент с большой вероятностью снова одержит победу на президентских выборах в США. Для этого Трампу надо заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков.

Выборы президента в США начались 5 ноября 2024 года. Экс-лидер Штатов уже проголосовал на выборах на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич во Флориде. Кандидата в президенты сопровождала его супруга Мелания. Политик признался, что чувствует себя уверенно и считает, что его ждет большая победа.

В свою очередь, полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняли избирательный участок в Палм-Бич. На дорожке, по которой избиратели шли к участку № 5 604, были замечены не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы.