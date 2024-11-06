Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в штате Пенсильвания

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на выборах в штате Пенсильвания. Об этом экс-президент сообщил в своих соцсетях.

"Много разговоров о массовых фальсификациях. Правоохранительные органы уже идут!" – написал Трамп.

Пенсильвания является одним из ключевых колеблющихся регионов на выборах президента США. Штат обладает 19 голосами выборщиков и остается одним из наиболее напряженных для обеих партий.

По данным СМИ, Дональд Трамп может одержать победу в большинстве колеблющихся штатов. Так, в данный момент республиканец опережает вице-президента США Камалу Харрис по уровню поддержки в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании.

Харрис при этом имеет преимущество только в двух штатах: в Мичигане и Висконсине. Если такой прогноз оправдается, экс-президент с большой вероятностью снова одержит победу на президентских выборах в США.