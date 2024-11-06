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06 ноября, 18:32 (обновлено 06.11.2024 22:05)

Политика

Харрис выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис 7 ноября в 00:00 (по московскому времени) обратится к своим сторонникам на фоне сообщений о проигрыше в выборах. Об этом свидетельствует расписание Белого дома, передает РИА Новости.

"Вице-президент будет находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, где у нее пройдут брифинги и внутренние встречи с персоналом. Эти встречи будут закрытыми для прессы. В 16:00 по восточному времени вице-президент выступит с речью в Говардском университете", – уточняется в расписании.

Немногим ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника заявляло, что Харрис планирует свое выступление о признании поражения около 02:00 (по московскому времени).

При этом ее оппонент, кандидат от Республиканской партии, Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах, назвав себя 47-м президентом Штатов. Также спикер палаты представителей Майк Джонсо назвал Трампа избранным президентом США.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку республиканца выступили 51% избирателей, в то время как за Харрис проголосовали 47,4%.

По мнению некоторых СМИ, Харрис допустила в ходе своей предвыборной кампании три главные ошибки: занималась морализаторством, пользовалась поддержкой голливудской "элиты" и почти всех СМИ, а также "усиливала разобщенность" американского общества.

При этом, по мнению издания, принципиальная ошибка Харрис заключается в том, что в ходе своей предвыборной гонки она обращалась к каждой части населения Соединенных Штатов в отдельности, в то время как ее оппонент, наоборот, не разделял избирателей на группы и обращался ко всем "с национальным, если не патриотическим посланием".

Трамп получил достаточное для победы количество голосов выборщиков

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