Huffington Post: республиканцы не заинтересованы в новом пакете помощи Украине

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Республиканское большинство в палате представителей конгресса США не заинтересовано в рассмотрении дополнительного пакета помощи Украине в ближайшее время, сообщает газета Huffington Post, ссылаясь на спикера палаты Майка Джонсона.

Издание утверждает, что Украина без помощи США не может вести боевые действия. При этом республиканцы не выражают желания выделить новый пакет помощи Украине. Джонсон между тем говорил, что не хочет больше финансировать Киев и рассчитывает на победу Дональда Трампа.

Республиканская партия США увеличила свое большинство в сенате. Республиканцы, по данным на 7 ноября, контролируют уже 52 места из 100, тогда как демократы – всего 44.

Кроме того, однопартийцы новоизбранного президента США Трампа также увеличили свой отрыв от демократов в палате представителей конгресса, набрав 207 мест из 435.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Первый уже назвал себя 47-м президентом США.