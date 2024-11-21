США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на Украине

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Власти США не видят признаков того, что российская сторона готовится к применению ядерного оружия на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, заявила, что Штаты не стали менять подходов к ядерному развертыванию и не видят перемен в этом со стороны РФ.

Пентагон ранее сообщил о том, что силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии полной боеготовности. В ведомстве также допустили такой обмен ядерными ударами, при котором США сохранят часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников.

Тем не менее в Пентагоне призвали американские власти вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это отражено в ее доктрине, добавил он.