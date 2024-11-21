Песков: РФ занимает ответственную позицию для недопущения ядерного конфликта

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Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта. Это отражено в ее доктрине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

Москва рассчитывает, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию и не заниматься провокационными действиями, подчеркнул политик.

Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное оружие – крайняя мера для защиты суверенитета России, однако из-за новых военных угроз и рисков для страны потребовалось уточнить параметры.

Отныне агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на РФ. Также Россия может ответить ядерным оружием при критической угрозе своему суверенитету даже обычным оружием.

Позднее США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала для дальнейшего сдерживания противников, сообщил представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен. Однако Вашингтон не хотел быть оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами, уточнил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал допущение Пентагоном обмена ядерными ударами отражением устаревшего мышления США. Он считает, что Штаты стремятся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству.