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21 ноября, 12:01

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Дипломат Линь Цзянь: допущение США обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление

В КНР раскритиковали заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами

Фото: depositphotos/icholakov01

Допущение Пентагоном обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты стремятся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству.

Ранее США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала для дальнейшего сдерживания противников, сказал представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен. Тем не менее Вашингтон не хотел быть оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами, уточнил военный.

Силы стратегического сдерживания Штатов в данный момент находятся в состоянии полной боевой готовности, рассказывал Бьюкенен. Кроме того, ядерные силы готовы к передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу.

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