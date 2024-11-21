Дипломат Линь Цзянь: допущение США обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление

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Допущение Пентагоном обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты стремятся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству.

Ранее США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала для дальнейшего сдерживания противников, сказал представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен. Тем не менее Вашингтон не хотел быть оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами, уточнил военный.

Силы стратегического сдерживания Штатов в данный момент находятся в состоянии полной боевой готовности, рассказывал Бьюкенен. Кроме того, ядерные силы готовы к передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу.