РИА Новости: США отправляют Киеву старые ракеты ATACMS

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Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Киеву, чтобы модернизировать собственный арсенал. К примеру, США отправляют Украине старые ракеты ATACMS, срок службы которых истекает уже в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского военного бюджета.

Согласно анализу агентства, ракеты ATACMS не являются самой современной системой вооружений в американском арсенале. Их отправка украинским войскам позволит США потратить оставшиеся средства на модернизацию своего арсенала, а также снизить финансовую нагрузку на Пентагон.

С начала российской спецоперации конгресс США увеличил лимит на поставки оружия в рамках президентских полномочий до 33,3 миллиарда долларов, согласно данным сайта Ukraine Oversight. Одновременно с этим оборонное ведомство США получило 45,8 миллиарда долларов допсредств на восполнение своих арсеналов, что значительно превышает заявленную стоимость переданных Киеву вооружений.

Кроме того, через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности было выделено 32,7 миллиарда долларов. Как утверждается, эти средства могут использовать для закупок оружия на международных рынках.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был ликвидирован.