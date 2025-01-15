Мишустин пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию, в частности, на Петербургский международный и Восточный экономический форумы.

"Мы создаем возможности для зарубежных компаний приходить и активно работать на российском рынке на взаимовыгодных условиях", – цитирует Мишустина ТАСС.

Российский премьер подчеркнул, что ПМЭФ и ВЭФ являются точками притяжения для деловых сообществ из самых разных стран. Он выразил уверенность в том, что вьетнамским партнерам РФ будет интересно принять участие в этих форумах и расширить свои бизнес-контакты.

В рамках встречи Мишустин также сообщил, что РФ смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство. В качестве примера он привел показатели в российской промышленности, рост которой по итогам 11 месяцев прошлого года превысил 4%.

Кроме того, российская сторона готова делиться с Вьетнамом опытом в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также участвовать в реализации во Вьетнаме проектов в сфере атомной энергетики.

Москва в том числе изучает возможность поставок в эту страну сжиженного природного газа, добавил Мишустин.

Владимир Путин посетил Вьетнам с госвизитом в июне прошлого года. Его переговоры с руководством страны длились около 1,5 часа. Президент РФ обменялся с То Ламом, занимавшим тогда должность главы Вьетнама, мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.

В рамках поездки Путин отметил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом относится к числу приоритетов России. Российский лидер также обратил внимание на поступательное развитие торгово-экономических связей двух стран.