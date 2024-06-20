Путин назвал приоритетом РФ укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом

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Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом относится к числу приоритетов России, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с главой государства То Ламом.

Российский лидер напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие с момента подписания договора об основах дружественных отношений между РФ и Вьетнамом.

"Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций", – цитирует президента России РИА Новости.

Путин также напомнил, что некоторое время назад То Лам посещал Россию в роли министра общественной безопасности Вьетнама.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на поступательное развитие торгово-экономических связей двух стран. Так, по итогам 2023 года товарооборот России и Вьетнама вырос на 8%, отметил Путин. Он подчеркнул, что работу в этом правлении ведет межправкомиссия с обеих сторон.

По его словам, благотворное влияние на увеличение товарооборота оказало в том числе соглашение по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом, которое было заключено в 2015 году.

Президент России прилетел в столицу Вьетнама в ночь на 20 июня. Спустя некоторое время Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое. На площади перед входом была запланирована церемония официальной встречи двух политиков, после которой их должны были сфотографировать вместе.

Во время визита, который продлится два дня, российский президент проведет встречи с генсекретарем ЦК Компартии республики Нгуеном Фу Чонгом, лидером страны То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чах Тхань Маном.

До этого лидер РФ провел 18–19 июня в Северной Корее. В страну Путин приезжал с официальным визитом, чтобы провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. По итогам их разговора был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

