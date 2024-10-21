Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама

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Национальное собрание Вьетнама избрало постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны, сообщает ТАСС.

Выборы прошли в связи с тем, что действующего главу государства То Лама, занимающего этот пост с мая текущего года, избрали генеральным секретарем ЦК правящей партии. Такое решение политбюро приняло после смерти генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Он ушел из жизни 19 июля в возрасте 80 лет.

Владимир Путин посетил с государственным визитом Вьетнам 20 июня. В ходе переговоров президент России заявил, что укрепление стратегического партнерства между двумя государствами относится к приоритетам Москвы.

Лидер России поблагодарил руководство страны за организацию визита и гостеприимство в Ханое.